В понедельник, 12 октября, цены на нефть продолжают снижаться, как и перед прошлыми выходными.

Стоимость эталонных марок WTI и Brent падает на фоне возобновления производства на крупнейшем предприятии в Ливии, а также восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Дельта" и в Норвегии.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 КСК составляет $41,62 за баррель, что на $1,23 (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $39,34 за баррель, что на $1,26 (3,1%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Отмечается, что днем ранее ливийская госкомпания National Oil Co объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении "Аш-Шарара" - крупнейшем в стране. Это произошло после достижения соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который пообещал не препятствовать функционированию этого месторождения.

По данным Bloomberg, добыча нефти на месторождении на первом этапе будет составлять порядка 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) и уже на следующей неделе выйдет почти на 300 тыс. б/с.

Как сообщает S&P Global Platts, в Норвегии нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne. Этим в стране завершалась 12-дневная забастовка работников некоторых месторождений. Однако она привела к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с.

Тем временем, добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, оценивают ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия подметил, что теперь, когда ураган "Дельта" и забастовка в Норвегии остались позади, "инвесторы обеспокоены растущим предложением при сохранении сдержанного спроса".

"Однако, вполне вероятными являются новые перебои в добыче нефти в Мексиканском заливе в ближайшие недели, поскольку сезон ураганов продолжается", - добавил он.

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