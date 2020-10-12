Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету, которая посвящена российским медикам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что монета изготовлена из недрагоценных металлов. Медикам посвящена монета номиналом в 25 рублей под названием "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников". На ней изображены два медика в защитных костюмах на фоне медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты - 5 миллионов.

В обращение монета вышла в понедельник, 12 октября. Ее будут принимать как средство наличного платежа на территории всей страны.

Ранее "Страна" писала о том, что в сентябре украинцы сдали в Приватбанк почти 50 тонн 25-копеечных монет.

Также мы сообщали, что НБУ выпустит памятную монету "Славный город Запорожье" номиналом в пять гривен.