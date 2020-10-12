Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 904-IX, разрешающий электронную розничную торговлю лекарственными препаратами. Он был принят Верховной Радой в середине сентября.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Подписанный документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Так, закон позволяет имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами компаниям осуществлять электронную розничную торговлю такими препаратами (за исключением отдельных категорий лекарств). Также им разрешается организовывать доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

Кроме того, закон устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и транспортировке препаратов.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов. Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец.

У Зеленского отметили, что теперь лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Также закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством Европейского Союза.

Ранее "Страна" подробно объясняла, как в Украине запускают интернет-торговлю лекарствами.

Между тем, упрощая доступ к лекарствам, Зеленский одновременно лишает людей вакцины от коронавируса, отказываясь закупать ее у России.