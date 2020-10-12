В понедельник, 12 октября, в Сумской области задержали мужчину и женщину, которые пытались подорвать и ограбить банкомат ПриватБанка. Ранее криминальный дует уже привлекался к уголовной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, около четырех часов утра, сотрудниками уголовного розыска Главных управлений Национальной полиции Сумской и Полтавской областей, Ахтырского отдела полиции по силовой поддержке спецподразделения "КОРД" задержали двух жителей Харьковской области при попытке совершения очередной кражи из банкомата", - говорится в сообщении.

По информации Нацполилии, злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка.

"[Мужчина] ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя", - говорит начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин.

В настоящее время, правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Также по месту жительства задержанных полицейские проводят неотложные обыски. По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе банка добавили, за сколько злоумышленники проникли в банк и почему им не удалось совершить преступление. "Грабители за две минуты проникли в помещение поликлиники и подорвали банкомат, но благодаря специальной системе защиты банкомата так и не смогли получить доступ к денежным средствам и были пойманы на месте преступления нарядом охраны и полицией", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали ранее судимого мужчину и несовершеннолетнюю, которые в течение 2020 года взрывали банкоматы в разных областях Украины.

Также сообщали, что в Киеве неизвестные взорвали банкомат, забрали деньги и ушли в бега.