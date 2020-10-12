Во вторник, 13 октября, в Украине ожидается достаточно высокая для октября температура воздуха. Но при этом в западных и южных регионах будет дождливо, а на остальной территории - без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем 13 октября в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В ночные часы температура воздуха опустится до +10-13 градусов, на юге + 12-17. Днем потеплеет до + 15-20 в западных регионах и до +20-24 на остальной территории страны.

Также синоптики предупреждают, что в восточных регионах, а также в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

Также мы сообщали, что ливень затопил Черновцы, спасатели ожидают поднятия уровня воды в местных реках.