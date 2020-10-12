В общине Борселе, что на крайнем юго-западе Нидерландов, к пляжу прибило не менее 300 пакетов с кокаином. Полиция оцепила прилегающую территорию, так как местные жители принялись собирать наркотический порошок.

Об этом сообщает сайт NOS.

Упаковки с наклеенными изображениями животных, каждая весом один килограмм, начали находить в Борселе еще 6 октября. Правоохранители успели собрать основную часть наркотика, однако люди продолжали обследовать побережье, надеясь разжиться порошком.

Утром 12 октября офицеры полиции получили сигнал о том, что вдоль прибоя бродят двое мужчин.

"На месте мы увидели двух человек. Эти люди проехали несколько сотен километров, чтобы якобы подышать свежим воздухом", - рассказал один из стражей порядка. И добавил, что в автомобиле любителей свежего воздуха были найдены тридцать подозрительных пакетов. Одного из собирателей арестовали.

Кроме того, полиция задержала гражданина, который не смог предъявить удостоверение личности, а также еще двоих оштрафовала за прогулку по дюнам, к которым запрещен свободный доступ.

Летом "Страна" рассказывала о том, что в Папуа-Новой Гвинее потерпел крушение самолет, на борту которого находилось 750 килограммов кокаина.

А месяц назад мы сообщали, что в Одессу в контейнере с бананами из Южной Америки доставили 112 кг кокаина.



