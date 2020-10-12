В России по подозрению в расстреле людей на остановке автобуса (по уточненным данным, погибли три человека) разыскивают 18-летнего юношу. Инцидент произошел в городе Бор Нижегородской области.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Данилу Монахова объявили в розыск, на него разослали ориентировку. По информации полиции, у преступника с собой 2 ружья. Сейчас местных жителей просят не выходить на улицу. А владельцев машин с видеорегистраторами, проезжавших возле места преступления, связаться с органами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Следком возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек

По информации следствия, после нападения в Нижегородской области трое мужчин скончались от полученных огнестрельных ранений, а три пострадавшие женщины госпитализированы также с огнестрельными ранениями.

По данным телеграм-канала "112", юноша схватился за ружье после ссоры с бабушкой.

"Рассказываем, что происходило на самом деле: Даниил Монахов поругавшись со своей бабушкой во дворе ее дома, достал ружье и выстрелил в нее несколько раз. На крики прибежал сосед и парень выстрелил и в него. Схватил два ружья, рюкзак и побежал на остановку. Там Монахов убил еще одного человека и еще троих ранил", - говорится в сообщении и уточняется, что парень сделал несколько выстрелов по рейсовому автобусу, но в нем никто не пострадал.

Сейчас стрелок укрывается в лесу. Для его задержания задействовали СОБР и ОМОН.

По данным российских СМИ, трое раненых, скреди которых и бабушка стрелка, находятся в крайне тяжелом состоянии.

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