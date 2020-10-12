В Сумах, которые с сегодняшнего дня отнесены к "красной" зоне, продолжает работать общественный транспорт и заведения общепита, в частности, кафе.

Об этом сообщает "УНИАН" в понедельник, 12 октября.

Так, пассажиров продолжают провозить на троллейбусах, автобусах и маршрутках.

Кроме того, большинство водителей не следят за использованием пассажирами средств индивидуальной защиты.

При этом, отмечает издание, большая часть людей на улице также не пользуется защитными масками, несмотря на решение исполкома Сумского горсовета от 9 октября, которым запрещается пребывание граждан без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях и сооружениях (в том числе в служебных кабинетах и офисах), общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе.

Вчера местные власти приняли новые изменения, которые ужесточают режим карантина в городе.

Сегодня, 12 октября, должно пройти внеочередное заседание горисполкома, на котором планируется обсудить ограничения работы учреждений культуры и общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и т.п.

Напомним, ранее в Сумах ввели стопроцентный масочный режим и усиление проверок.

Также сообщалось, что сегодня полтысячи украинских ученых попросили Зеленского ужесточить карантин и обязать людей ходить по улицам в масках.