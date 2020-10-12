В ответ на жесткие действия белорусских силовиков 11 октября и заявление МВД Беларуси о готовности применить спецсредства и боевое оружие против участников акций протеста их координаторы призвали выходить на новые митинги и перекрывать дороги.

Новая инструкция к действиям появилась в Телеграм-канале Nexta Live вечером 12 октября.

В обращении авторы Nexta назвали правоохранителей карателями и насиловиками.

"Срочно! Выходим все! Каратели перешли красную черту. Они сегодня забросали светошумовыми гранатами стариков и студентов, а также применили слезоточивый газ! В этой ситуации невозможно сидеть дома и молчать! Надо защищать бабушек и дедушек, которые выходят за наше с вами будущее! Выходим все на протест с перекрытием дорог!" - гласит запись в Телеграм.

Сторонникам оппозиции также дали четкие инструкции к действиям: вместе с соседями выходить на протестные места в своих районах, начинать блокировать дороги и устраивать транспортный коллапс во всем городе. В результате силовики застрянут в пробках и не смогут помешать протестам. А в случае их прибытия следует давать отпор либо же расходиться, пережидать полчаса и выходить на акцию снова.

Как сообщала "Страна", 11 октября в Минске оппозиция провела "Марш гордости", на котором были задержаны около 600 человек.

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