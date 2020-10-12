"Страна" опросила депутатов фракции "Слуга народа", стоит ли Украине покупать российскую вакцину и что они думают по поводу конфликта двух их коллег - Александра Качуры и Елизаветы Богуцкой.

Ранее "Страна" писала о намерении Качуры подать иск в суд на Богуцкую, которая назвала его "тупым ботинком" за заявление в пользу российской вакцины.

"Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и росТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в СН. Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации - это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российские медицинский полуфабрикат!", - заявила Богуцкая.

"Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - в ответ заявил Качура и добавил, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из аннексированного Крыма.

Депутаты фракции "Слуга народа" не остались в стороне и высказали свою позицию.

В том числе и во внутрипартийном чате. В нашем распоряжении оказалась переписка, в которой Богуцкая назвала своего коллегу по фракции Евгения Шевченко "конченой мразью".

По информации источников "Страны", Шевченко сбросил Богуцкой публикацию в СМИ, в которой речь идет о ней, а Богуцкая в ответ его оскорбила.

Сама Богуцкая в комментарии "Стране" призналась, что никак не реагирует на слова коллег, а также не понимает, что именно обидело Качуру.

Мы собрали мнения всех сторон, а также спросили у "слуг народа", что они думают о российской вакцине, которая и стала поводом для конфликта двух депутатов.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Качура. Фото: facebook.com

"Иск уже готовится. Нужно создавать новую политическую культуру, а не превращать парламентский диалог в базар. Нужно проводить воспитательные меры, потому что Богуцкая писала негатив про главу Офиса президента, о министрах, о депутатах нашей фракции. Поэтому пришло время, чтобы она заплатила компенсацию. Компенсация будет зависит от решения суда, ждем ответ от эксперта.

Мы будем просить компенсацию в размере минимум двух десятков тысяч гривен. Думаю, для народного депутата нужно будет попросить компенсацию в районе двух зарплат, чтобы она думала, что писать и что говорить. Все деньги я направлю на организации, которые занимаются переселенцами из Крыма.

Она вроде себя позиционирует, как представитель Крыма, но я не вижу ни одного законопроекта, не вижу никакой поддержки крымчан в этом направлении. Нет, мы кулуарно с ней не говорили. О чем нам говорить? Она не находится в том состоянии, в котором можно с людьми говорить. Не хочу ее обижать. Вчера мы только говорили, что все внутренние конфликты, должны решать внутри, а получается, что Богуцкая все это почитала и написала. Это мой ответ на такое некорректное поведение.

Что касается вакцины. Если международное сообщество ВООЗ признает любую вакцину из какой бы страны она не была, мы должны воспользоваться этой возможностью. Если у нас есть законодательный запрет покупать у страны агрессора, то мы можем через Европейский союз, чтобы они проверяли на стандарт, и мы будем покупать для украинских граждан. Я имел в виду, что мы должны покупать вакцину, которая докажет свою эффективность и будет рекомендована ВООЗ.

Но по видео этого не видно, и так оно вышло, мол, из России покупать, несертифицированную. Она сейчас исследуется. Я сегодня читал иностранные медицинские журналы: американские, британские. Там пишут, что пока успешно проходят исследования, но как пройдет третий этап… Сейчас вакцину также разрабатывают в США, Японии. В первую очередь, идет борьба идет за рынки, поэтому здесь политические аспекты, почему кто-то так реагирует, а кто-то - иначе".

Евгений Шевченко, депутат фракции "Слуга народа":

Евгений Шевченко. Фото: facebook.com

"Если человек позволяет себе просто навешивать ярлыки и оскорблять, но при этом не делать логических умозаключений, то это не критика, а просто ее внутреннее восприятие своих коллег. У нас есть некоторые депутаты, которые в принципе никогда не высказывают никакую позицию, ни по каким вопросам, но позволяют себе быть такими нравоучителями: постоянно кого-то одергивать, мол, на тот канал не иди, это не пиши, это не говори.

Кто им дал право вообще такое говорить политикам, если они сами из себя ничего не представляют? Лиза Богуцкая яркая представительница этой группы.

Если ей не нравится, что сказал Качура, то нужно говорить предметные и конструктивные вещи. А кроме того, что все дебилы идиоты и мрази, я от нее ничего не слышал. Поэтому я ей посоветовал сходить к психиатру, у нас кстати, во фракции есть профессиональный врач психиатр - Александр Кабанов.

Я же не сказал, что она больная, а посоветовал получить консультацию. Может, у нее не будет агрессии. Она стала агрессивная, кислотная. Может, она завидует Качуре, его известности, не знаю.

Что касается вакцины, то Качура заявил абсолютно логически. Если стране нужна будет вакцина, то нужно ее брать там, где она есть, а не придумывать велосипед. Если будет подтверждение от ВООЗ, что вакцина эффективна и безопасна - нужно будет ее брать. Если бы Богуцкая включала мозг, а не эмоции, и подумала, о чем идет речь. А то, чуть что «айайай, Россия враги, брать нельзя». А если от этого будет хуже только людям? Месседжи Качуры исходили из логики здравого смысла. Сколько жить в парадигме дурацкой, которую нам навязали до этого?

Я абсолютно поддерживаю Сашу, в том смысле, что если другой вакцины не будет и будет подтверждение ВООЗ, что она эффективна и безопасна, то прийдется брать российскую. А какая разница, кто ее сделал, если это нужно для спасения людей. Это та же история, что и с газом. А если у нас Днепр течет из России? По логике Богуцкой, мы должны и от Днепра отказаться. А если ветер с Севера, то все будут в противогазе и не дышать. А еще березы в России растут, так что, нам теперь выкорчевать все березы в Украине?"

Елизавета Богуцкая, депутат фракции "Слуга народа":

Елизавета Богуцкая

"Это дело господина Качуры, это его право как гражданина подавать иск к любому гражданину, к которому он считает нужным. Сперва мне хочется узнать, что обидело господина Качуру в моем посте, какие слова его обидели. Он написал очень размыто, но некоторые СМИ говорят, что два или три какие-то слова его обидели.

Мне интересно услышать, что конкретно его обидело в моем посте. Есть конкретные вещи или нет? Мы с ним не говорили, зачем говорить? Человек высказал свою позицию на экране телевидения, в открытом эфире. Я свою позицию высказала на своей странице. Ну и все.

Как реагирую на то, что коллеги называют меня токсичной и кислотной? Никак не реагирую. Может, так и есть, я не знаю. Токсичная и кислотная. Я не хочу вообще говорить с господином Качурой и никогда не говорила с ним лично, ну, вот никогда.

Я думаю, что имею право сказать это, он высказывает свое мнение, ему никто не возражает. Что-то у нас во фракции сложилась такая грустная традиция: некоторые депутаты могут говорить в эфире все что угодно, но когда начинают их конструктивно ставить на место в нашем партийном или фракционном чате, они говорят: "ой, нет, не нужно сейчас ссорится, давайте жить дружно". То есть, когда они высказываются в эфирах, они об этом не думают, а когда противоположно мнение в чате, то они призывают "жить дружно".

Прошлый год практически молчала, ни о ком ничего не писала, хотя у меня были, скажем, некоторые замечания ко многим нашим депутатам. Но я молчала. И даже в эфирах, когда меня спрашивали, я всегда молчала, говорила: "Да, есть такие, но не могу сейчас назвать вам фамилий, чтобы не было представления, что во фракции не все хорошо". А что сейчас скрывать? Если и так все знают.

Арахамия и Корниенко со мной не связывались. Я думаю, что это очень мелкая вещь, чтобы кто-то связывался со мной, может, с Качурой кто-то связывался, не знаю. Со мной никто не связывался. И я считаю, что этот конфликт не стоит выеденного яйца. Каждый из нас имеет право высказаться, я не считаю, что я его обидела. Там нет нигде прямой ссылки, что господин Качура такой и такой. Мне так кажется. Может, я что-то запамятовала, но такого нет, чтобы напрямую я его обидела.

По поводу вакцины. Я против. Я вообще против, чтобы что-то брать у государства-оккупанта. Для меня Россия - страна оккупант. Если в России есть такая вакцина и она такая действенная, то пусть сначала преодолеют коронавирус у себя. Кстати, моя позиция сходится с позицией президента Украины. Он сказал, что мы будем ждать европейскую вакцину.

Вообще то, я считаю, что изготовить вакцину - не так сложно и в Украине. У нас есть много людей, которые переболели и можно взять материал для изготовления. Речь идет о количестве, чтобы ее хватило на всех. Должно быть оборудование, мощности для изготовления. Нам МОЗ, санитарный врач говорит, что вирус мутирует, поэтому здесь есть определённое трудности какую именно нужно изготовить вакцину.

Над этим работает Израиль, США, Китай, Европа и для того, чтобы знать, что в России та сыворотка, которая нам нужна - необходимо провести много исследований, и в том числе, на людях. Какие могут быть не столько побочные эффекты, сколько те, которые могут стать канцерогенными эффектами. Это исследование не одного года.

Не могу сказать, что я против любой вакцинации, но то, что нам сейчас предлагается, на какой стадии и как это предлагается - неправильно. И говорить об это очень рано. Опять таки, возвращаясь к Качуре, когда человек говорит что-то из экранов телевизора - это воспринимается как позиция фракции, а не как личное мнение.

Естественно, что я тоже член фракции и выражаю свою позицию, как человека внутри фракции, несогласным с тем, что декларируется с экранов телевизора".

Александр Кабанов, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Кабанов. Фото: 112.ua

"По поводу конфликта не очень в курсе, только что вернулся из регионов. Я по поводу иска не в курсе, не знаю, зачем Саша это сделал. Сашу знаю хорошо и Лизу - неплохо. Я с ней в одном комитете, поэтому все стороны ее характера знаю. Она достаточно специфический, но искренний человек. О Саше тоже самое могу сказать.

Я природу конфликта не понимаю. Иногда она себя ведет не совсем, как политический деятель. Иногда Лиза не совсем отдает себе отчет, что она уже не блогер, а ее любой пост имеет какие-то политические последствия. Не думаю, что там серьезный конфликт. Не могу ничего вам сказать, потому что не знаю природу конфликта. Я и поста Лизы не читал, честно говоря".

Что касается вакцины, то очень мало стран, которые способны произвести массово. Меньше, чем пальцев на руке. Не уверен, что у России это получится. Если получится, то это будет большое тактическое и геополитическое преимущество. Она усилит свои зоны влияния. Я думаю, что есть страны, которые произведут быстрее.

Вопрос не в том, чтобы синтезировать неспецифический иммуноглобулин из плазмы переболевших, а в возможности наладить массовое промышленное производство, это вопрос к экономике, а не к науке. Это решаемая, техническая задача во многих странах. Кто сумеет наладить массовое производство и поставлять, тот и победит в этой истории".

Алексей Мовчан, депутат фракции "Слуга народа":

Алексей Мовчан. Фото: novilidery.com

"Я не знаю, кто там прав, но моя позиция: это нездорово. Нездорово, когда один депутат из одной и той же политической силы говорит, что другой депутат, условно говоря, не такой, критикует его. И нездорово, когда другой депутат в ответ подает иск в суд. Я не хотел бы занимать чью либо сторону, но это бросает неправильный свет на нашу команду и дает больше возможностей для сомнений, что она едина. Но это по сути двое людей из 250 человек, ну, ок, сейчас меньше…

Это не поделит фракцию на два лагеря. Это не первый раз, и у нас регулярно какие-то скандалы друг на друга. Но это не позиция фракции. Представьте, что мы живем в одном большом подъезде. Две соседки на девятом этаже между собой не поделили тамбур. Мы же все равно живем в одном подъезде, у нас ничего не изменилось, вы на третьем, я на пятом. Здесь та же история, никто не будет делить фракцию из-за этого.

Не знаю, стоит ли брать российскую вакцину. Ту вакцину еще никто не проверил, то есть, не доказано, что она реально работает, поэтому не уверен, что есть смысл сейчас об этом говорить.

Когда ВООЗ скажет, что российская вакцина - реально вакцина и она работает, тогда есть предмет для разговора и для споров. Пока, наверное, рано об этом говорить".

Евгений Брагар, депутат фракции "Слуга народа":

Евгений Брагар. Фото: facebook.com

"Я на стороне партии. Их личный конфликт - это их конфликт. Если у двоих однопартийцев есть между собой проблемы, то лучше их решать полюбовно и не выносить на всеобщее обозрение. Это все же вопрос внутренне-партийной дискуссии, у нас во фракции огромный спектр мыслей. Если это в цивилизованных рамках, то это приносит добро, а когда это переходит в скандалы - плохо.

Как народный депутат, не могу вмешиваться в судебное рассмотрение Это право Качуры подавать иск в суд, так же как и право Богуцкой защищаться. Я на стороне партии, на стороне президента".

О вакцине. Нужно разрабатывать украинскую вакцину, поднимать свое производство, ориентироваться на отечественного производителя. На самом деле, нечего пока обсуждать"