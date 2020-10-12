Сегодня в Украине с двухдневным визитом находится польский президент Анджей Дуда. Они с Владимиром Зеленским подписали ряд соглашений в Киеве и провели несколько мероприятий. Завтра оба президента поедут в Одессу на экономический форум.

Один из самых спорных вопросов, которые обсуждали главы Украины и Польши - совместная историческая память. На этой почве у двух стран в последние годы часто возникали конфликты.

В Украине официальными героями стали националисты времен Второй мировой войны, которые воевали с польским населением. Прославление ОУН и УПА накалило отношения до такой степени, что глава Института нацпамяти Владимир Вятрович был признан персоной нон-грата. А позже Сейм принял закон о "бандеризме", где осудил преступления националистов (правда, потом его под давлением ЕС и Израиля отменили).

Параллельно "патриоты" с обеих стороны занимались вандализмом на могилах и памятниках жертвам украино-польских стычек.

Примиренческую тему Зеленский поднял еще во время своей зимней поездки в Польшу. А сегодня президенты приняли совместное заявление, в котором призвали беречь памятники друг друга "в духе уважения к исторической правде" и осудили "преступления против человечности", а также репрессии. Здесь имелся в виду расстрел в Катыни польских офицеров, в чем поляки обвиняют НКВД.

И, хотя все звучало достаточно нейтрально, визит Дуды в Украину вызвал противоречивые отзывы на его родине. Причем, они касались не только спорных исторических моментов, но и, например, Крыма.

Разбирались, что пишут о встрече Дуды с Зеленским польские СМИ.

Не то приветствие

Националистически настроенные СМИ упрекнули Дуду за то, что тот поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине!", что часть поляков считает "бандеровским лозунгом".

"Это приветствие бандеровской организации украинских националистов, совершившей геноцид, виновной в убийстве более 100 тысяч поляков. До 1943 года это приветствие ассоциировалось с фашистским жестом поднятой правой руки. Он был популяризирован во время акций протеста на киевском Майдане, а в октябре 2018 года стал официальным приветствием украинской армии и полиции", - пишет портал Kresy.pl

При этом, напоминает издание, в ноябре 2018 г. Ангела Меркель проигнорировала украинский протокол, приветствуя солдат по-старинке: "Вітаю воїнів!", а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом году также использовал приветствие "Слава Украине - Героям слава".

"Бандеровское приветствие в устах президента Польши в Киеве"

"Слава Украине" от Дуды на 4 минуте 25 секунде

Оккупация Крыма в кавычках

Интересно, что рассказывая о совместной декларации по поводу "территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ" многие СМИ пишут в кавычках об оккупации Крыма - полная "зрада" для части украинцев.

"Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский в совместном заявлении призвали положить конец "незаконной оккупации" Крыма и агрессии на Донбассе", - пишет новостной портал Polsatnews.

Отдельно отмечают, что президенты обсуждали так называемое "Трехморье" - союз, который, как считают эксперты, был создан против Беларуси и Лукашенко (в июле Украина, Польша и Литва заявили о создании нового союза - так называемого "Люблинского треугольника"). Правда, детального заявления по Беларуси пока не было.

"Республика Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с Инициативой трех морей", - цитирует издание Onet.pl Дуду.

"Долго говорили тет-а-тет"

В комментарии Wpolityce глава администрации президента Кшиштоф Щерский рассказал, зачем Дуда поехал в Украину.

"Во-первых, это связано с церемонией поминовения жертв Катынской резни. Во-вторых, у этого визита - политическое и экономическое измерение. В их совместном заявлении обобщены важнейшие нити взаимоотношений, с общими позициями, как в исторической части, в заботе о памятных местах, исследованиях и эксгумации, так и в вопросе прав меньшинств, образовательных прав поляков в Украине, текущими вопросами, связанными с региональной безопасностью, а также экономические вопросы", - сказал Щерский.

По его словам, острые вопросы в польско-украинских отношениях, такие как эксгумация жертв геноцида на Волыни, обязательно будут обсуждаться, потому что "это постоянный элемент польско-украинских встреч".

Кстати, в Польше отмечают, что Дуда и Зе проговорили тет-а-тет дольше запланированного.

"Изначально подписание совместной декларации Анджея Дуды и Владимира Зеленского должно было состояться в 12 (13 по местному времени), но переговоры польской и украинской делегаций затянулись. Перед тем, как представители делегации сели за стол, Дуда и Зеленский разговаривали наедине", - пишет Onet.pl.

Польские СМИ возмущались, что журналистам не разрешили задавать вопросы во время брифинга президентов.

И снова Вятрович

По конфликтному вопросу памятников чувствуется скептицизм в польских СМИ.

"Президенты осудили "акты вандализма против польских культурных памятников и мемориалов в Украине, а также против украинских культурных памятников и мемориалов в Польше", - пишет Onet.pl.

И намекают, что если в Украине продолжат заправлять "вятровичи", польско-украинские отношения не сдвинутся с мертвой точки.

Печально известного противника эксгумации Вятровича, фигура которого стала одним и камней преткновения в украинско-польских отношениях, вспоминают и в этот раз.

Член партии ЕС накануне визита Дуды как раз высказался в Facebook по поводу памятников, что конечно, не прошло незаметным в Польше и явно не способствует налаживанию отношений.

Как пишет Onet.pl, незадолго до приезда Дуды в Украину на горе Монастыр возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве установили новый памятник на украинском воинском захоронении вместо разрушенного вандалами, однако на нем больше нет имен и фамилий погибших, а лишь указание о том, что это братская могила.

"Возмущение по поводу этого факта выразили, в частности, бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович", - пишет издание.

А написал Вятрович такое:

"Украинская власть может сделать вид, что не заметила пренебрежительного подхода, и говорить о нормализации отношений. Хотя должна была бы вспомнить о достоинстве и о том, что настоящие партнерские отношения строятся только на взаимном уважении".



"Зеленский не такой националист как Порошенко"

Polskieradio24 взяло комментарий у эксперта по Восточной Европе Бартош Теславский отметил, что с точки зрения нынешних отношений обе стороны должны стараться избегать исторических вопросов, поскольку это не помогает достичь согласия.

Эксперт полагает, что Зеленский не настроен так националистически как Порошенко.

"Похоже, что с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, в сферах, где Польша и Украина имеют схожие интересы, обе страны могут объединиться без особых разногласий. Президент Зеленский старается меньше задавать патриотические и исторические тона и настроен менее враждебно, чем его предшественник", - сказал Теславский Польскому радио.

Теславский отметил, что поляки также должны помнить, что для украинцев травматическими моментами в истории были потеря Львова после восстановления независимости Польши, а также операция по переселению "Висла".

"Но я, конечно, явно далек от того, чтобы приравнивать это к Волынской резне", - пояснил он.

В комментариях к статье о визите президента Польши в Украину на сайте Polsatnews польские пользователи критикуют Дуду за двойные стандарты в отношении Киева и Москвы, а совместное заявление считают "пустым".

"Дуда критикует Москву за Крым и Донбасс, но при этом не хочет отказываться от покупки угля, украденного россиянами из оккупированной Украины", - пишет Петр Мрова.

"Никто в мире, включая Дуду и Зеленского, не верит, что Крым "вернется" в состав Украины, так к чему эта фальшивая реальность? Крым, 65% населения которого составляют этнические русские, несколько лет назад вернулся в состав России, и дело закрыто", - полагает Анджей Кемпиньски.

"Классика бла-бла про Крым и Донбасс, но ни слова про зверски убитых УПА и чернотой поляках. А как на счет мест захоронения, эксгумации (недавно на одном из мемориалов в Украине был срезан крест, видимо, это сделали "агенты Путина" или он сам). Позор таким политикам говорили, это о таких говорили, что вы "ненавидите Россию больше, чем любите Польшу", - пишет Яро Собеский.

"Позиция польских властей непонятна. В конце концов, русские официально заверили, что они передадут Крым Украине после возвращения Косово Сербии. Если польские власти хотят, чтобы Украина вернула Крым, им следует использовать дипломатическое давление, чтобы вернуть Косово Сербии. Между тем, Польша санкционирует существование этого квазигосударства, отправляя туда наблюдателей и полицейских", - рассуждает Ян Боровой.