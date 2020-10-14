Сегодня - государственный праздник, День защитника Украины. Это общенациональный выходной (подробнее - график выходных в Украине на 2020 год).

14 октября - профессиональный праздник военнослужащих и солдат-срочников. Также, поскольку 23 февраля в Украине на официальном уровне в последние годы не отмечается, сегодня принято поздравлять всех своих мужчин и будущих защитников - мальчиков.

Праздник совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, Божья Мать закрыла своими одеждами горожан от вооруженных захватчиков, спасла их от большой войны и гибели. Поэтому неслучайно сегодня Богородице молятся о мирном небе и тех, кто обороняет страну. В нашем отдельном материале - о традициях, народных приметах, запретах Покрова 2020, там же опубликованы красивые гифки и открытки.

А ниже мы публикуем поздравления в картинках непосредственно с Днем защитника Украины.

Мужчинам можно пожелать крепкого здоровья, долголетия, счастья в личной жизни, радости отцовства, финансовых благ и всегда хорошего настроения.

Поздравления в картинках и открытках с Днем защитника Украины 2020