Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне, которому сегодня, 12 октября, исполняется 57 лет, заразился коронавирусом. Он добавил, что уже девять дней болеет Сovid-19. Также уточнил, что никто из его близких, в том числе и топ-менеджмент компании, не подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом он Дыхне написал на своей странице в Facebook в понедельник, 12 октября.

"Встречаю свой день рождения в одиночестве в самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с Covid-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице. Что же, вирус повел себя со мной коварнее, чем с большинством людей в моем окружении, кто перенес его бессимптомно или с минимальными симптомами", – написал директор МАУ.

Дыхне рассказал, ему очень резко стало плохо, температура поднялась до 38.9 и без вмешательства врачей не опускалась до нормальной несколько дней.

"Говорят, это индикатор хорошего иммунитета. Страшная усталость и слабость. Полная потеря аппетита. Искажение вкусовых качеств. Нюх, к счастью, остался со мной", – добавил он.

Также Дыхне поделился, что сделал тест в аэропорту 3 октября, когда прилетел из Харькова. Через 6 часов он получил положительный результат.

"Дальше была Александровская больница. Она переполнена. Врачи и медсестры работают на пределе физической возможности. Я лежал в отделении, которое не является инфекционным, но полностью перепрофилировано в инфекционное. Думаю, не единственное. В какой-то момент, когда мое состояние стабилизировали, мне стало просто стыдно там находиться. Ощущение, что занимаешь чье-то место, при чем того, кому нужнее, не покидало меня. Сошлись с лечащим врачом на том, что лечение я продолжу дома, на самоизоляции", – рассказал директор МАУ.

Кроме того, Дыхне добавил, что все его близкие здоровы и не заразились коронавирусом. "Никто из моих близких не заболел. Здоров также весь топ-менеджмент компании, с которым мы линейно функционально контактируем", - добавил он.

Напомним, сегодня глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что заразился коронавирусом. Он сообщил, что его тесты подтвердили диагноз Cоvid-19.

Также мы сообщали, что Больного Covid-19 экс-президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы.