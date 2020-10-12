В России четыре человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела рейсового автобуса во время остановки. Стрельбу открыл неизвестный мужчина, который затем сбежал с места преступления. Инцидент произошел в городе Бор Нижегородской области, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

По данным ресурса, стрелок прячется в лесу.

"Все произошло на остановке. Мужчина по имени Андрей (на вид до 40 лет) устроил стрельбу и сбежал. Сейчас его ищут. Пострадавшим оказывают помощь на месте", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что при себе у злоумышленника ружье и рюкзак. Сейчас в городе поднимают полицию и лесников, чтобы найти стрелка.

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