Российский певец Филипп Киркоров заявил, что считает Крым своим "любимым курортом в России" и ему жаль, что он не успел посетить его из-за высокой загруженности отелей во время пандемии Covid-19.

Об этом пишет издание "Новости Крыма".

"Не получилось отдохнуть в Крыму. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда все разрешилось, дернулись сюда, а мест уже нет", — процитировало издание музыканта, который также отметил, что в республике "неважно, звезда ты или политик, все в порядке очереди, и это хорошо".

По его словам, его любимыми местами на аннексированном полуострове являются Ялта, Байдарские ворота и Форосская церковь.

Кроме того, он добавил, что в следующем году он "позаботится о планировании отдыха заранее".

Отметим, что в августе Филипп Киркоров заплел косички и вместе с Ани Лорак отдыхал на Крите.

Напомним, ранее Киркоров, Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса поддержали президента Беларуси Александра Лукашенко клипом.