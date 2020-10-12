МВД Беларуси предупредило о готовности применить "в случае необходимости" спецсредства и боевое оружие против участников акций протеста, которые не стихают в республике со дня выборов президента, 9 августа.

Об этом говорится в обнародованном видеообращении первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича.

По его словам, силовики отмечают постепенное затухание протестного движения, но вместе с тем протесты стали хорошо организованы и радикальны. В частности, на акции в минувшее воскресенье в Минске "днем это были летящие камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки".

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов. Очевидно что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х… заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции.

От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил правоохранитель.

Напомним, накануне в центре Минска начались столкновения протестующих с силовиками, правоохранители применили светошумовые гранаты.

Также мы писали, что в ходе новых протестов в Минске, силовики начали проводить жесткие задержания. Только у стелы "Минск город-герой" задержали полсотни человек.