В Министерстве образования и науки уточнили, кому их студентов не нужно выезжать из общежитий, в связи с переходом на дистанционное обучение.

Об этом идем речь в приказе главы министерства образования и науки Сергея Шкарлета, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Так, документ касается карантинных ограничений в техникумах и ВУЗах. В нем сказано, кому из студентов можно остаться в общежитиях с 15 октября до 15 ноября включительно:

сиротам,

студентам со временно неподконтрольных территорий;

практикантам;

жителям "красных" карантинных зон,

иностранцам,

лицам без гражданства.

Напомним, в Украине ВУЗам рекомендовано перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября, включительно.

В связи с этим Сергей Шкарлет заявил, что студентов никто не будет выселять из общежитий силой, несмотря на то, что они представляют потенциальную опасность в связи с коронавирусной ситуацией. Он уточнил, что в официальном документе Минобразования будешь лишь рекомендация относительно выезда студентов из общежития.