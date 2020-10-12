Евросоюз не собирается вводить общий карантин и закрывать границы. Вместо этого Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза по уровню пандемии с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.

"Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина", - заявила она.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal - its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020

Ранее "Страна" писала о том, что Чехия из-за коронавируса вводит режим ЧС и ужесточает карантин.

Также мы сообщали, что Германия ужесточает карантин из-за новой вспышки коронавируса.