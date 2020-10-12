Урсула фон дер Ляйен записала видеообращение. Скриншот с видео

Евросоюз не собирается вводить общий карантин и закрывать границы. Вместо этого Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза по уровню пандемии с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.

"Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина", - заявила она.

Ранее "Страна" писала о том, что Чехия из-за коронавируса вводит режим ЧС и ужесточает карантин.

Также мы сообщали, что Германия ужесточает карантин из-за новой вспышки коронавируса.

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