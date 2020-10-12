Президент Украины Владимир Зеленский намерен в конце месяца отправится с визитом посетить Турцию.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает "Интерфакс-Украина".

"В конце следующей недели состоится еще один визит президента Украины к еще одному стратегическому партнеру - Турции. Там также будет много времени посвящено экономике. Нам наконец надо завершать переговоры по зоне свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - сказал он.

Кроме того, по словам Жовквы, до конца года будет еще несколько визитов Зеленского.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украину до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - рассказал он.

Напомним, недавно Владимир Зеленский отправился с визитом в Великобританию, где принял участие на 22-м саммите "Украина - Европейский Союз".

"Страна" также рассказывала, почему этот визит, который президент представил как чуть ли не прорыв на "западном" направлении, британские СМИ уже назвали "пощечиной в лицо ЕС".