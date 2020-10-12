Украина откроет свое генеральное консульство в польском Вроцлаве. Власти рассчитывают, что его работа начнется с 2021 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Польши Анджеем Дудой в Киеве.

"Украина желает обеспечить своим гражданам надлежащую консульскую опеку. В частности, украинцам, которые пребывают именно в Республике Польша. Поэтому я принял решение об открытии нового генерального консульства в городе Вроцлав. Ожидаю, что оно заработает уже в новом году", - сказал он.

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Отметим, что сейчас в Варшаве работает посольство Украины в Польше, при котором действует консульский отдел.

Генконсульства Украина на территории Польши находятся в Люблине и Кракове. Кроме того, консульство Украины открыто в польском Гданьске.

Напомним, сегодня Украина и Польша в присутствии президентов двух стран Владимира Зеленского Анджея Дуды подписали договор, который расширяет доступ поляков к украинским объектам приватизации.

Также Зеленский во время встречи с Дудой намекнул о желании провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу.