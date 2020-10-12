Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время выступления на параде военной техники извинился перед гражданами за то, что не смог улучшить их жизнь, после чего расплакался.

Об этом пишет издание The Korea Times.

В ходе выступления Ким Чен Ын рассказал, что "несмотря на высокое доверие северокорейского народа", он не смог в полной мере "оправдать возложенных на него надежд".

"Хотя на меня была возложена важная ответственность возглавить эту страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наших граждан от трудностей в их жизни. Мне очень жаль", - сказал он.

В какой-то момент видно, что Ким Чен Ын снимает очки и протирает глаза. По словам экспертов, эмоции лидера КНДР были направлены на то, чтобы показать, что он является "сострадательным и глобальным лидером". Подтверждением этого называют ссылки в государственных СМИ.

Они рассказывают о том, что Ким Чен Ын "утешил весь страдающий от covid-19 мир".

Ким Чен Ын во время выступления перед народом прослезился. Смотреть с 03:00. Видео: YouTube/NORTH KOREA NOW

Ранее южнокорейская разведка предполагала, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в больнице, а страной руководит его сестра.

Также мы писали, что Covid-19 все-таки пробрался в КНДР, и Ким Чен Ын ввел режим ЧС в пограничном Кэсонге.