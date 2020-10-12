Украина и Польша в присутствии лидеров двух стран Владимира Зеленского Анджея Дуды подписали договор, который расширяет доступ поляков к украинским объектам приватизации.

Документ подписали председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко и председатель госкомпании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Ежи Квецинский, передает пресс-служба Офиса президента.

Соглашение называется "Договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации между Фондом государственного имущества Украины и польской государственной нефтегазовой компанией Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.".

В нем указано, что компания PGNiG сможет в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них.

"Начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должно дать сигнал инвесторам других стран, что Украина открыта к инвестициям", - подчеркнули в пресс-службе Зеленского.

Отметим, что приватизация в Украине остановлена. Запрет действует на период карантина, введенного Кабинетом министров в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Также мы писали, что 12 августа Кабмин принял решение о передаче Фонду госимущества (ФГИ) для приватизации около 200 государственных предприятий. Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты".