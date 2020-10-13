В Украине традиционно в последнее воскресенье октября происходит переход на зимнее время, а по сути просто отменяется летнее. В этом году часы будут переводить на час назад в ночь с 24 на 25 октября, в день проведения местных выборов. При этом современные гаджеты запрограммированы к изменениям, так что дополнительные манипуляции придется совершить только с электронными часами. Причем, это необязательно делать именно в 4 часа, можно сверить часы утром 25-го.

Лишний час утром позволяет не только и не столько провести дополнительное время в постели и сэкономить электричество, сколько приносит некоторые неудобства, связанные с необходимостью перестройки организма.

Врачи нередко отмечают негативные последствия перевода времени для здоровья. Главным сбоем считается нарушение баланса между реальным временем и внутренними биологическими часами. Это может вызывать мигрени и сердечные боли в период адаптации, которая по разным подсчетам займет неделю.

Чтобы плавно приспособиться к новым условиям вам потребуется уже сейчас выполнить следующие рекомендации:

Наладить режим сна . Это самое непростое испытание для организма, потому что другой распорядок может негативно сказаться на иммунитете организма, когда солнечные дни остались позади и ощущается нехватка витаминов. Единственное, чем можно помочь себе, - это приучаться ложиться спать раньше обычного на час, следить за гигиеной сна (не использовать перед сном гаджеты, проветривать спальню, не наедаться и не заниматься спортом перед сном, зашторивать окна).

. Это самое непростое испытание для организма, потому что другой распорядок может негативно сказаться на иммунитете организма, когда солнечные дни остались позади и ощущается нехватка витаминов. Единственное, чем можно помочь себе, - это приучаться ложиться спать раньше обычного на час, следить за гигиеной сна (не использовать перед сном гаджеты, проветривать спальню, не наедаться и не заниматься спортом перед сном, зашторивать окна). Позаботиться о профилактике хронических заболеваний . Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии особенно активизируются во время перехода на зимнее время. Резко возрастает количество инфарктов, суицидов. Чтобы избежать осложнений необходимо избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.

. Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии особенно активизируются во время перехода на зимнее время. Резко возрастает количество инфарктов, суицидов. Чтобы избежать осложнений необходимо избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Повысить внимательность и концентрацию - особенно в случае, если вы являетесь постоянным участником дорожного движения. Постарайтесь не садиться за руль в первый день после перевода стрелок.

- особенно в случае, если вы являетесь постоянным участником дорожного движения. Постарайтесь не садиться за руль в первый день после перевода стрелок. Избегать дневного сна и не пить кофе после обеда . Энергию можно поднять утренней зарядкой, достаточным количеством воды и правильным питанием (можно включить в рацион больше рыбы, бобовых и гречки (белок), а также зелени, отвара из шиповника, сезонных овощей и фруктов), которые нормализируют витамин С в организме. "Включить" организм с утра поможет калорийный завтрак - овсянка, омлет с беконом, стакан молока или сока.

. Энергию можно поднять утренней зарядкой, достаточным количеством воды и правильным питанием (можно включить в рацион больше рыбы, бобовых и гречки (белок), а также зелени, отвара из шиповника, сезонных овощей и фруктов), которые нормализируют витамин С в организме. "Включить" организм с утра поможет калорийный завтрак - овсянка, омлет с беконом, стакан молока или сока. Прогулка минимум полчаса в день поможет организму восполнить нехватку витамина D и адаптироваться к новому распорядку дня.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №4201 вице-спикера Руслана Стефанчука, который отменяет сезонный перевод часов. Но документ, скорее всего, рассмотреть в парламенте до перевода часов не успеют из-за условий работы Верховной Рады.