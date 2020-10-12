Польская PGNiG начнет разведку газа в Украине не с ранее заявленного третьего квартала 2020 года, а в первой половине 2021 года. Об этом сообщил глава компании Ежи Квечинский, пишет "Интерфакс-Украина".

"PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в этой стране в первой половине 2021 года", - говорится в сообщении компании.

В феврале 2020 года вице-президент совета директоров PGNiG Роберт Перковски сообщил, что PGNiG намерена приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Ранее "Страна" писала о том, что в польской компании PGNiG уведомили российский Газпром о том, что не будут продлевать контракт на закупку газа после 2022 года.

Также мы сообщали, что Коболев заявил, что убытки "Нафтогаза" возникли из-за долгов и международных стандартов.