Украинский президент Владимир Зеленский ждет, что Польша закончит восстановление могилы воинов УПА на горе Монастырь на территории страны.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши в Киеве в понедельник.

Так, Зеленский сказал, что обе страны предприняли шаги навстречу в решении исторических споров.

"Раньше с нашей стороны был решен вопрос разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов. А в Польше на горе Монастырь реконструирована памятная плита на украинской братской могиле", - сказал Зеленский.

Стоит отметить, что этот памятник на горе Монастырь является единственным украинским разрушенным памятников, внесенным в реестр, и который должен охраняться польским государством. Однако в Польше несколько лет отказывались восстановить изуродованный вандалами памятник.

Только накануне визита Дуды памятную плиту восстановили. Однако украинские историки обратили внимание, что она не соответствует оригинальному виду, в частности там нет перечня имен похороненных воинов и отсутствует надпись "павших за свободу Украины".

"В дальнейшем мы ожидаем восстановления на этой могиле полного списка имен погибших украинцев", - выразил надежду Зеленский.

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Напомним, в 2015 году неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших воинов, а крест на памятнике покрасили в бело-красные цвета. А 20 января 2020 года вандалы снова изуродовали памятную доску.

Как сообщалось, в сентября Владимир Зеленский попросил Дуду восстановить могилу УПА в Польше.