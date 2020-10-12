Литовская оппозиционная партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" одержала победу в первом туре выборов в Сейм.

Об этом говорится на портале Delfi.

Так, по данным Главной избирательной комиссии Литвы, результаты всех 1989 избирательных участков показывают, что за консерваторов отдали свои голоса 24,8% человек. Они получат 23 мандата в парламенте. Ее лидером является экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Правящий сейчас Союз "крестьян" и "зеленых" получили 17,5% голосов, что соответствует 16 мандатам. Партия труда одержала 9,47% и девять мандатов, а партия социал-демократов получила 9,26% (восемь мандатов).

Партия свободы, которая в этом году впервые принимала участие в выборах, одержала 9,02% голосов, что соответствует восьми местам в Сейме. Еще шесть мандатов получит движение либералов.

Напомним, в Литве проходят парламентские выборы, в котором насчитывается 141 депутат. Первый тур определяет первых 70 депутатов. Второй тур выборов в Сейм запланирован в одномандатных округах на 25 октября.

Также "Страна" писала, что в парламенте Литвы признали Светлану Тихановскую всенародно избранным лидером Беларуси.