В воскресенье, 25 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки перевели на час назад в 04:00.

Точное время в Киеве сейчас такое:

Киев:

Быстро узнать точное время можно одним из трех способов.

Мобильный телефон

Абоненты мобильных операторов Киевстар, Водафон и Лайф могут узнать точное время бесплатно, набрав следующую комбинацию: *160# кнопка вызова. Этой услугой можно воспользоваться даже, если на счете нет средств.

В ответном смс вы получите информацию с точным временем, датой и днем недели. Например "в Украине 11:34 воскресенье 25.10.2020".

В интернете

Набрав запрос "время", "точное время", который час в Украине" и подобные им в браузере Google, вы увидите, который час сразу под строкой поиска.

Городской телефон

С городского телефона также можно узнать точное время, позвонив в справочную службу. Номер службы точного времени "121". С мобильного звонок платный.