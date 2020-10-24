В ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября в Украине переводятся часы на зимнее время.

Это удобно сделать сегодня перед сном. Стрелки нужно будет отмотать на 1 час назад.

То есть если вы будете ложиться спать сегодня в 23 часа, то перевести нужно до 22 часов и в дальнейшем жить по этому времени.

Ваши умные электронные устройства, включая мобильные телефоны, изменят время за вас. Там ничего не нужно менять дополнительно.

Отметим, что уже завтра, 25 октября, в Украине местные выборы. Избирательные участки в стране откроют свои двери в 8:00 и уже по новому зимнему времени.

Если, проснувшись завтра, вы будете сомневаться в правильности времени, то заходите на наш сайт - мы расскажем, который час.

Особенно внимательными мы призываем быть тех, кто завтра воскресным утром или днем оправляет в дорогу.

Впрочем, даже если вы куда-то придете или приедете по "старому" летнему времени, то ничего не случится. Самое страшное - вы будете на месте на час раньше положенного срока. А это в любом случае лучше, чем опоздать.

Кстати, нынешний переход за зимнее время может быть одним из последних. В Украине зарегистрирован законопроект об отмене перевода стрелок в принципе.

Читайте в нашем отдельном материале, зачем в Верховной Раде хотят отменить перевод часов и по какому времени будет жить Украина.