Во вторник, 13 октября, Украина станет одной из самых теплых стран Европы. Так, температура воздуха в течение дня составит +20...+24 градуса и только в западных областях из-за дождей будет до +16...+19.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части до штормового. Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного заденут также на исходе дня Одесщину. А в большинстве областей будет преобладать сухая погода", - написала Диденко.

В то же время, по словам синоптика, завтра в Киеве будет самый теплый день, до +20 градусов. При этом дожди в столице маловероятны, но может быть порывистый ветер юго-восточного направления.

Как рассказал синоптик, на Покров и День защитника Украины 14 октября дожди ожидаются местами в западных областях, могут коснуться немного Житомирской и Киевской областей. И все.

На Западе 14-го октября похолодает днем до + 10...+15 градусов, на Севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах+14...+19 градусов, на остальной территории+19...+24 градуса.

Однако похолодание ждет украинцев уже на выходных, 17-18 октября.

"Так что воспользуйтесь теплыми днями, купите новые шерстяные пледы и новую щетку для вычесывания шерсти у кошек - будет чем заняться под дождь и стужу", - пишет синоптик.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие пару дней украинцев ждет теплая погода с дождями.

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