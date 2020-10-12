В киевском Дворце спорта, где в случае необходимости власти обещают развернуть госпиталь для больных Covid-19, сейчас проходит ярмарка, вопреки карантинным ограничениям "оранжевой зоны", в которую с понедельника попал Киев. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Уточняется, что одно из требований для "оранжевой зоны" - ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

По данным ресурса, на ярмарке во Дворце спорта продавцы в основном с опущенными масками или вовсе без них. Ярмарка продлится до 16 октября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей в Киеве, Одессе и Мариуполе на случай перегрузки учреждений первой и второй волны.

Также мы сообщали, что Украине прогнозируют "сверхтяжелую ситуацию" с Covid-19 уже в ближайшие 10 дней - до 7800 новых случаев в сутки.