Около полутысячи украинских ученых, представляющие разные университетские центры, обратились с требованием к президенту Владимиру Зеленскому ввести в стране новые карантинные меры. По их мнению, разъяснительная работа Минздрава и деятельность правоохранительных органов оказались крайне неэффективными, поэтому ситуация в Украине складывается катастрофическая.

Коллапс может наступить уже в ноябре.

Об этом сказано в обращении президиума Академии наук Высшей школы Украины.

"Если в мае 2020 года количество заболевших превышало количество тех, кто выздоровел, на 4996 человек (в 1,6 раза), а в июле соответственно на 5913 человек (в 1,3 раза), то только за первые десять дней октября тех, кто заболел, было уже 27097 человек (в 2,34 раза) больше тех, кто выздоровел за этот период. Если в мае-июне каждый день от осложнений, вызванных Covid-19 умирали в среднем 15 человек, в июле - 17, а в августе - 28, то только за десять дней октября не преодолели болезнь 758 человек, что составляет в среднем 76 умерших на день", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что если тенденцию не изменить, то уже во второй половине ноября (а в некоторых наиболее пораженных регионах, в частности в столице - еще раньше) неизбежен коллапс системы здравоохранения, "когда тысячи граждан Украины, которые реально нуждаться в госпитализации, будут умирать дома без необходимой медицинской помощи".

Поэтому сейчас, прежде всего, по мнению ученых, власть должна обеспечить неукоснительное соблюдение тех ограничений, которые уже установлены. Речь идет о соблюдении масочного режима в помещениях (в том числе и работниками на рабочих местах в течение всего рабочего дня, если в помещении находится больше, чем один человек) и в общественном транспорте. Нарушителей этого режима (в том числе тех, кто только имитирует ношение масок, не закрывая ими рта и носа) следует, по мнению авторов обращения, беспощадно привлекать к ответственности, и на это должны быть направлены первоочередные усилия МВД.

Также от Зеленского требуют ввести такие дополнительные ограничения:

ввести требова ние находиться только в масках во всех общественных места в населенных пунктах, начиная с "желтой" зоны, в том числе и на открытом воздухе, на людных улицах и т.д.;

ние находиться только в масках во всех общественных места в населенных пунктах, начиная с "желтой" зоны, в том числе и на открытом воздухе, на людных улицах и т.д.; прекратить работу развлекательных заведений и установить четкие ограничения по числу присутствующих на массовых мероприятиях (в том числе и на богослужениях, спортивных событиях и т.д.);

запретить работу баров, нестационарных точек питания и всех специфических точек обслуживания (например, необорудованных парикмахерских), которые не соблюдают санитарные требования;

ограничить дневными часами работу всех ресторанов и кафе, разрешить им оказывать услуги только по питанию (до завершения эпидемии все праздники и банкеты должны быть запрещены);

обязать все учреждения и заведения, которые могут перевести своих работников на дистанционный режим работы, сделать это до улучшения эпидемической ситуации;

наказывать тех, кто, претендуя на должности в органах местного самоуправления, устраивает в ходе предвыборной кампании недопустимые с точки зрения карантинных норм массовые мероприятия.

"Наконец, власть должна приложить значительные просветительские усилия, чтобы убедить граждан: их поведенческие стереотипы должны, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев, существенно измениться. Соблюдение правил гигиены, добровольное дистанцирование, временный отказ от традиционных застолий и общения в широком кругу, ограничение поездок и избегание крупных скоплений людей должно стать признаком ответственности и интеллигентности каждого человека. Ученые АН высшей школы Украины готовы оказать всяческую помощь в таком просвещении", - сказано в сообщении.

По мнению ученых, государство должно поддержать не только врачей, которые находятся на передовой борьбы с болезнью, но и ученых, работающих над вопросами противодействия особо опасным инфекциям.

Напомним, со вторника Кабмин ужесточает карантин в Украине. Планируется ввести новые штрафы, закрыть школы и запретить массовые мероприятия.

Также мы писали о том, что сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Киев, Харьков, Одесса и Львов относятся к "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - к "красной".