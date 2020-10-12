Офис президента считает, что у Украины есть три способа получить вакцину от коронавирусной инфекции: с помощью механизма COVAX, благодаря использованию собственных мощностей для производства препаратов, или если страны ЕС продадут излишки своих вакцин.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от Covid-19 в переговорах с руководством ЕС.

При этом уже были заключены договоры с двумя фирмами и ведутся переговоры еще с четырьмя.

Жовква добавил, что в Евросоюзе приоритет при заключении соглашений с компаниями относительно определенного количества вакцин будут предоставлять государствам-членам ЕС, но Украина уже заявила "базовое количество вакцин", необходимых для нее.

Как пояснил, получение вакцин может происходить несколькими путями.

"Первое – действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина быстрее попадет в Украину. Ибо очевидно, что, производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям.

Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты.

Второй вариант – если мы говорим даже о вакцине для государств-членов ЕС, в первую очередь, то есть возможность у этих государств, при наличии избытка вакцины от Covid-19 в их странах, говорить о продаже ее для третьих стран, в частности для Украины.

И третий путь-учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров.

Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что к тому времени, когда вакцина уже будет произведена, опробована и поставлена на производство, Украина точно не будет пасти задних в получении этой вакцины. Но пока мы говорим лишь о теоретических вещах", - заявил Жовква.

Кроме того, Жовква добавил, что вопрос вакцины поднимался и во время визита украинской делегации в Великобританию, ведь "британские компании уже на выходе по тестированию вакцины".

Тогда премьер-министру Британии Борису Джонсону украинская сторона предложила мощности украинских предприятий.

По словам замглавы ОП, Джонсон "сразу отреагировал и сказал, что это очень интересная идея", и сказал, что соответствующие ведомства двух стран должны на этот счет сотрудничать.

Жовква предположил: "Возможно, британскую вакцину можно будет даже быстрее получить".

Напомним, 6 октября по итогам саммита Украина-ЕС, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский, стороны заявили, что ЕС и Украина вместе борются с коронавирусом и его последствиями, а также, что Украина подпадает под программу глобальной инициативы доступности вакцины от

Этому предшествовало: 6 октября по итогам саммита Украина - ЕС, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны заявили, что Евросоюз и Украина совместно борются с коронавирусом и его последствиями, что Украина подпадет под программу глобальной инициативы доступности вакцины от Covid-19, что будет сотрудничество для обеспечением доступа к будущей вакцине против Covid-19 "по доступным ценам".

В то же время сегодня в Кремле рассказали о возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.