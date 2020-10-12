Народный депутат от фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко рассказала, что бывшего заключенного в России Владимира Балуха, которого избили больше месяц назад, перевели из реанимации.

Соответствующий пост она опубликовала у себя в Facebook.

"Действительно хорошие новости от врачей Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним, что с ним произошло, где он находится..." – говорится в сообщении.

Геращенко также уточнила, что посещать Балуха пока что нельзя из-за ситуации с карантином.

Напомним, в ночь на 8 сентября Балух был избит в Гидропарке. Во время нападения у него украли телефон и банковскую карту. Сам Балух получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому.

Затем правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Мужчина заявил, что конфликт между ним и Балухом возник на бытовой почве. Его арестовали без права внесения залога.

Недавно стало известно, что Балух впервые открыл глаза после избиения.