Власти попавших в "оранжевую зону" Черкасс снова отказываются вводить необходимые карантинные меры, считая их преждевременными. Об этом 12 октября заявил городской голова Анатолий Бондаренко.

По его словам, сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, из которых 48 - жители Черкасс.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.

Также он добавил, что в городе пока не будут ограничивать работу предприятий и заведений.

"Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", - отметил мэр Черкасс.

По его словам, до каникул местные школы не будут переводить на дистанционное обучение.

Напомним, еще 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о значительном ослаблении карантина в городе, введенного из-за эпидемии коронавируса. После этого решение раскритиковали в Минздраве, а президент Зеленский пригрозил мэру города проблемами и передал ему "пламенный привет" от себя, СБУ и МВД.

"Страна" публиковала интервью, в котором мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта в Украине.