Россия может рассмотреть вопрос о поставках своей вакцины от коронавируса в Украину, если Киев изъявит желание ее получить.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

При этом, по словам Пескова, условия поставок и то, будут ли они платными, будет зависеть от запроса Украины.

"Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет... Главное - понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком заявил о том, что Россия может предоставить Киеву вакцину от коронавируса.

После этого Зеленский заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса, а дождется "настоящей" из Европы.

Также "Страна" подробно разбиралась, работает ли российская вакцина от коронавируса "Спутник V" и возьмет ли ее Украина.