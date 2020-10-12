Президент Владимир Зеленский сделал общее заявление с польским коллегой Анджеем Дудой, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 12 октября.

Зеленский и Дуда обсудили ряд важных вопросов и сделали совместное заявление.

О памятниках

Зеленский и Дуда осуждают надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками в Украине, а также призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.

"Осуждаем преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды", - говорится в их заявлении.

О школах национальных меньшинств

Президенты также добавили, что Украина и Польша урегулируют функционирование школ национальных меньшинств в отдельном порядке.

"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", - добавили в заявлении Зеленский и Дуда.

О ЛитПолУкрБриге

Кроме того, президенты Украины и Польши заявили о необходимости дальнейшего развития возможностей литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрБрига).

"Подтверждаем необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - говорится в заявлении.

Также главы государств отметили важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

"Украина выражает благодарность Республике Польша за практическую поддержку евроатлантических стремлений Украины, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Обе стороны подчеркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями", - добавили президенты.

О евроинтеграции

В заявлении указано, что Украина будет взаимодействовать с Польшей для дальнейшей евроинтеграции.

"Подтверждаем настрой обеих стран взаимодействовать в целях дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом на принципах ассоциации и глубокой экономической интеграции. Положительно оцениваем итоги 22-го саммита Украина-Европейский Союз, который состоялся 6 октября этого года", - отметили президенты.

Об экономическом сотрудничестве

Зеленский и Дуда также заявили о важности взаимовыгодного экономического сотрудничества с целью полного использования возможностей, предлагаемых украинским и польским рынками в контексте функционирующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

"Видим необходимость безотлагательно активизировать работу украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Интересам двух государств отвечает рост объемов взаимных инвестиций в Украине и Польше, для чего важно создавать благоприятные условия для ведения бизнеса", - добавили украинский и польский лидеры.

Об энергетической сфере

Кроме того главы государств упомянули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере для укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом.

"Видим важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечения прозрачности энергетического сектора", - заявляют Зеленский и Дуда.

Кроме того, отмечается в заявлении, Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморье".

Напомним, Анджей Дуда прибыл в Украину в воскресенье, 11 октября, вместе со своей супругой.

Ранее мы подробно рассказывали, что будет делать и куда поедет в Украине президент Польши.