В понедельник, 12 октября, Евросоюз принял решение о введении санкций против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующее решение приняли главы Министерств иностранных дел ЕС, передает AFP.

"Министры ЕС согласились наложить санкции на Лукашенко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент решение пока не опубликовано, однако дипломатические источники подтверждают это.

Напомним, сегодня пару часами ранее о согласовании санкций рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, он лично предложил Евросоюзу внести Лукашенко в санкционный список.

Также "Страна" рассказывала, что о планах ввести санкции против Лукашенко стало известно вначале октября. Об этом задумались после того, как ввели ограничения в отношении ряда белорусских чиновников.