В парламентской фракции "Слуга народа" каждый день фиксируют новых больных коронавирусом. Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Каждый день мы получаем известия об очередном заболевшем Covid-19. Это я имею в виду нашу фракцию, даже не всю Верховную Раду. Болезнь никого не обходит и, к сожалению, действительно, эта проблема у нас есть. Тем более, что сегодня у нас идут местные выборы, депутаты очень много общаются с избирателями, с разными людьми, и поэтому они так же, как и другие - болеют этой болезнью", – сказал Гетманцев.

Напомним, ранее и сам Даниил Гетманцев переболел коронавирусом.

Также "Страна" сообщала, что по данным на прошлую неделю в Верховной Раде коронавирус подхватили 75 человек: 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента. Для одной из заболевших сотрудниц секретариата Рады болезнь стала смертельной.