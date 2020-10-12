Интерпол не снимал с розыска украинского судью Николая Чауса, а временно приостановил доступ к информации о нем на время рассмотрения его жалобы.

Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МВД.

Так, уточняется, что 17 января Николай Чаус обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола, независимый орган, созданный для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия в отношении них. Он подал ходатайство о прекращении розыска.

"В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия с 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса", - сообщили в пресс-службе МВД.

Также уточняется, что украинские правоохранительные органы не прекращали розыск Чауса.

Напомним, НАБУ подозревает судью Николая Чауса во взяточничестве, его разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Однако ему удалось сбежать из Украины. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола.

В 2017 году Николай Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. Впрочем, до сих пор экстрадиция так и не произошла.