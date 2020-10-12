Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал власти регионов не проводить массовые мероприятия из-за значительного роста случаев заражения Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник.

"В понедельник, 12 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины. Глава правительства озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекции и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Во время этого премьер заслушал глав Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению Covid-19 и поручил им предоставить предложения Минздраву по увеличению коечного фонда.

"В КГГА отметили готовность отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц", - отмечается в сообщении.

Также Шмыгаль поручил КГГА вместе с Госпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Помимо этого глава правительства призвал руководство всех областей воздержаться от массовых мероприятий в ближайшее время, включая конгрессов и конференций.

"На День защитника Украины в разных городах планируются торжественные мероприятия. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - отметил Шмыгаль.

Напомним, уде в этот вторник Кабмин ужесточит карантин в Украине. Предварительные решения уже приняты на совещании в Офисе президента, которое прошло на выходных. Подробнее о том, какие ограничения будут вводится и ждать ли нам локдауна, читайте в нашем материале.

Тем временем в разгар коронавирусных антирекордов националисты планируют провести в Киеве Марш УПА.