Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство защитника и отменить постановление НАБУ о восстановлении уголовного дела в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, речь идет об уголовном производстве от 17 ноября 2014 года, открытом в рамках хищения стабилизационного кредита НБУ, выделенного "Реал-банку". Прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил о подозрении Злочевскому и ряду других топ-чиновников еще 28 марта прошлого года.

В течении прошлого года дело останавливалось и возобновлялось семь раз. Объяснялось это действиями международных партнеров и розыском подозреваемых.

В феврале этого года дело Злочевского было передано НАБУ, а уже в мае Высший антикоррупционный суд отменил решение прокурора о приостановлении расследования.

Возобновил расследования против Злочевского детектив НАБУ, ссылаясь на паузу в досудебном расследовании. Это произошло 12 августа этого года.

Однако Печерский суд постановил, что в связи с нарушением разумности сроков дела, есть основания для его закрытия.

Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов. В данном деле также фигурировал Николай Злочевский - его обвинили в попытке подкупить руководство НАБУ и САП.

1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении по данному делу бывшему министру экологии. После чего его вызывали на допрос в качестве подозреваемого по этому делу. НАБУ и САП Злочевского объявили в розыск. После этого его адвокат обжаловал постановление о розыске.