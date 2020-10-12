Киевская полиция задержала двоих подростков, которые устроили драку в трамвае, в результате которой было выбито окно вагона. Инцидент произошел в столице около метро "Черниговская".

На опубликованном в соцсети видео можно рассмотреть, что задержанные подростки в наручниках пытались сопротивляться полиции, но правоохранители довольно жестко пресекли их попытки. Все происходило прямо на проезжей части возле остановившегося трамвая и усложнило движение транспорта.

"Вчера на Черниговской два малолетних оболтуса решили устроить драку в трамвае. В процессе, выбили стекло и пытались убежать. Попробовали "прыгнуть" и на патрульных, но были моментально и довольно жестко задержаны", - говорится в подписи к видео.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре 16-летний подросток, открывший в мае стрельбу из окна по прохожим, ездил пьяный за рулем авто, а затем станцевал на крыше машины и обматерил полицейских.

Также мы сообщали, что во Львове подростки жестоко убили двоих бездомных ради 200 грн и записали свои издевательства на видео.