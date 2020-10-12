В Николаеве произошел курьезный случай. Там посреди белого дня в микрорайоне Соляном мужчина без одежды перебрался с одного многоэтажного дома к другому.

Соответствующее видео появилось в Youtube-канале "Николаев Post".

Так, на нем запечатлен инцидент, который произошел в воскресенье, 11 октября. На кадрах голый мужчина перебрался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу. Как сообщается, он перелез из дома 81-а на дом 79-а. По словам очевидцев, мужчина перебирался таким образом между крышами уже несколько раз.

Ранее мы рассказывали, как в Лондоне голый мужчина прошел по улице. На нем была только маска, надетая спереди вместо нижнего белья.

Также писали, как из инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9, расположенной в Шевченковском районе Киева, сбежал голый пациент. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеваться.