В ближайшие дни суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь цифры в 7800 людей. Такая эпидемиологическая ситуация станет сверхтяжелой для отечественной медицинской системы.

Такие расчеты приводят ученые Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ имени Игоря Сикорского.

Ученые сделали подсчет, используя метод подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).

В частности, ученые прогнозируют, что в течение ближайших 10 дней количество летальных исходов от вируса возрастет с 71 до 104 смертей в сутки, а количество новых больных, которые будут нуждаться в госпитализации, – более чем на 40%.

Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны. Загруженность коек подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и не подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%. Это может привести к существенной перегрузке украинской медицины и невозможности полностью выполнять возложенные на нее функции

Количество выздоровевших будет значительно ниже, чем количество заболевших, и составит, по краткосрочному прогнозу ученых КПИ, 21 октября 2020 года - 2 266 человек.

По результатам прогнозного моделирования команды проекта "Форсайт Covid-19", рост количества больных в Украине останется экспоненциальным. Показатель летальности в Украине вырастет с 2,01 до 2,65%.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения. Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина перешла планку в пять тысяч смертей от коронавируса. Статистика распространения по регионам.

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