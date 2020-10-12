В Житомире в рекламе кандидата от партии "Слуга народа" на выборы Татьяны Руденькой обнаружили сразу две ошибки в одном слове.

Об этом сообщили очевидцы в Facebook-группе "Житомир-Инфо".

"Освідченні (образованные - Ред.) люди - успішний Житомир", - говорится в предвыборной рекламе.

Увидев билборд прохожие заметили грамматические ошибки, допущенные в слове "освідченні". На самом деле на украинском языке это слово пишется так: "освічені".

Многие пользователи сети иронично отреагировали на ситуацию в комментариях: "Где-то в Ростове плачет "проффессор", "Печально)", "Типографию на мило)))", "Ну не "підсвічені" и то хорошо", "Дистанционное образование)))", - пишут пользователи.

"Шедеврально и гениально".

Напомним, ранее в Киеве на рекламе партии "За будущее" разместили наклейки с именем Коломойского.

Как писала "Страна", с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык.