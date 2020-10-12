Нобелевскую премию по экономике в 2020 году присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону за "усовершенствование теории аукционов".

Об этом говорится на сайте Нобелевской премии.

"Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучают, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом — например, радиочастоты. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", - говорится в сообщении.

Уточним, что в прошлом году приз между собой разделили трое американских ученых: Майкл Кремер из Гарварда, а также супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Они получили премию за "экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире".

Напомним, Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе. Комитет принял соответствующее решение в пятницу, 9 октября.

Кроме того, мы публиковали полное расписание церемоний вручения Нобелевской премии-2020.