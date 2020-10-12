Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заразился коронавирусной инфекцией, выписали из больницы в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

"Сообщаем, что сегодня (12 октября - Ред.) Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.

Отметим, что у 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.

Однако в последние дни Порошенко становилось лучше и врачи сообщили, что он идет на поправку.

Напомним, о том, что бывший президент заразился коронавирусом стало известно 29 сентября. Как узнали корреспонденты "Страны", политика положили в недавно открывшееся отделение частной клиники "Оберіг", корпус которой находится на улице Зоологической.

Как выяснилось, за сутки пребывания в одноместной палате необходимо заплатить 11500 грн, а в двухместной 9500. В цену входит трехразовое питание и не входят медикаменты. Еще 50 000 гривен нужно внести на депозит при поступлении.

Подробнее о том, как лечился Петр Порошенко можно прочитать в нашем материале.