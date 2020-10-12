В понедельник, 12 октября, российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) показали видео, как от лица белорусской оппозиционерки и кандидата в президенты Светланы Тихановской пообщались с членами парламента Дании.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube.

Так, в ходе общения пранкеры под видом Тихановской поинтересовались отношением парламентариев к "Северному потоку-2", а также рассказали о российских журналистах, которых Москва отправила в Беларусь для освещения протестов.

Переломным моментом стала ситуация, когда пранкеры заговорили о якобы борделях в Дании для зоофилов. Под конец ролика Вован и Лексус показали реакцию парламентариев на разговор, которую им удалось запечатлеть.

"Когда она об этом заговорила (о борделях для зоофилов – Ред.), я сразу подумал "чего?". Мы что, внезапно оказались на русском телевидении?" – сказал заместитель главы комитета по международным делам Майкл Оструп Йенсен.

Вован и Лексус общаются с парламентариями Дании от лица Тихановской. Видео: YouTube/Октагон

Напомним, 6 октября стало известно, что неизвестный человек, выдав себя за Тихановскую, присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике парламента Дании. На этом совещании, в частности, обсуждалась ситуация в Беларуси. Парламентарии заподозрили неладное после того, как во время беседы о газопроводе "Северный поток-2" "Тихановская" вдруг спросила, как ее собеседники относятся "к многочисленным борделям с животными", которые, согласно известному в интернете фейку, якобы действуют в Дании. Позже стало известно, что шутниками оказались Вован и Лексус.