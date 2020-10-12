Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который считает, что климатический кризис несет гораздо большую угрозу человечеству, чем пандемия Covid-19.

По мнению генсека ООН человечество может просто не дожить до 22 столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением на планете.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества", - сказал Гутерриш, как сообщает пресс-центр ООН.

Антониу Гутерриш напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов в год по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется.

"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности. Из-за зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления", - добавил генсек ООН.

По словам Гутерриша, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве больше всего страдают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

"В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% - всего семь процентов. Мы все еще можем построить безопасный, справедливый и более устойчивый мир, но действовать надо быстро ", - сказал он.

Антониу Гутерриш призвал правительства Земли и все международное сообщество принять к действию план, базирующийся на следующих принципах:



- приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;



- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;



- прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;



- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;



- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;



- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.



"Этого плана действий уже придерживаются тысячи компаний, городов, регионов, университетов и частных инвесторов, взявших на себя обязательство к 2050 году сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, - отметил Антониу Гутерриш. - Я признателен тем, кто уже присоединился к нашему движению. Остальным я хочу еще раз сказать, что мы можем выиграть эту битву только вместе".



Ранее "Страна" сообщала, что на фоне лесных пожаров в США Байден обвинил Трампа в отрицании климатических проблем планеты.