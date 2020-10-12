Шокирующее убийство ребенка произошло в России - в подмосковном Пушкино. 43-летняя школьная учительница английского языка расправилась с собственным четырехлетним сыном. Повешенное тело ребенка обнаружил в квартире вернувшийся домой отец. Об этом сообщает ТАСС.

По данным представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, трагедия произошла в воскресенье, 11 октября. Мотивы своего поступка мать ребенка объяснить не смогла. Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура Московской области взяла расследование под контроль. Следователи осматривают квартиру, допрашивают родственников женщины.

Известно, что в этой семье воспитываются еще трое детей. Проверяется информация о том, что ранее мать семейства наблюдалась у психиатра.

Семья до недавнего времени казалась совершенно счастливой и благополучной. Пара воспитывала четверых детей: взрослого сына (19 лет), дочерей 13 и 16 лет и младшего мальчика четырех лет, передает Радио КП.

Супруги часто постили в соцсетях фото совместных прогулок, женщина делилась лингвистическими фактами и называла себя "скучающей домохозяйкой". Работала она в школах и детском саду.

11 октября отец ушел гулять вместе с девочками. Мать осталась дома, чтобы выучить с младшим стихотворение. Когда муж вернулся, женщина долго не хотела открывать дверь. А когда он все-таки вошел в квартиру, то застал страшную картину. По данным СМИ, мать повесила ребенка на колготках на шведской стенке.

Ранее "Страна" писала о том, что киевлянин, убивший 6-летнего сына, работал в строительной фирме и судился с бывшей женой.

Также мы сообщали, что во Львовской области женщина убила своих дочерей из охотничьего ружья и покончила с собой.